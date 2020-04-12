Путин утвердил 40 членов Общественной палаты по президентской квоте

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

В частности, по президентской квоте в новый состав палаты вошла ее действующий секретарь, руководитель Исследовательского центра частного права им. Сергея Сергеевича Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева.

Среди новых членов ОП фермер Олег Сирота, участник конкурса "Лидеры России. Политика", член ОНФ. Сохранили места в Общественной палате врач, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин и другие.

"Предложить членам Общественной палаты РФ, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступит к формированию Общественной палаты РФ в полном составе", - говорится в указе.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, численность - 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - от Общественных палат субъектов РФ, 43 - от общероссийских общественных объединений).