{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин утвердил 40 членов Общественной палаты по президентской квоте

В состав палаты вошла ее действующий секретарь Лидия Михеева, среди новых членов ОП - участник конкурса "Лидеры России. Политика" Олег Сирота
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

В частности, по президентской квоте в новый состав палаты вошла ее действующий секретарь, руководитель Исследовательского центра частного права им. Сергея Сергеевича Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева.

Среди новых членов ОП фермер Олег Сирота, участник конкурса "Лидеры России. Политика", член ОНФ. Сохранили места в Общественной палате врач, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин и другие.

"Предложить членам Общественной палаты РФ, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступит к формированию Общественной палаты РФ в полном составе", - говорится в указе.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, численность - 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - от Общественных палат субъектов РФ, 43 - от общероссийских общественных объединений).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБокерия, Лео АнтоновичМихеева, Лидия Юрьевна
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Песков раскритиковал попытки стран устроить гонку в спасении других государств
Представитель Кремля не думает, что "пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи, могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС