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Володин предложил депутатам отказаться от ближайших отпусков в пользу работы в регионах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны предложил ограничить перелеты депутатов по стране

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от ближайших отпусков и поработать в регионах.

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"У нас с вами после заседания в пятницу работа в регионах до 22 апреля включительно, а затем по тому плану, который мы принимали с вами в январе, планировались краткосрочные отпуска. Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан", - сказал Володин на пленарном заседании Думы во вторник.

По его словам, окончательное решение по этому предложению будет принято в пятницу. "Мы его предварительно, не скрою, обсуждали только что с моими коллегами по президиуму [Думы], они все его поддержали", - добавил политик.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны предложил ограничить перелеты депутатов по стране в условиях пандемии. Володин на это заявил, что всем депутатам перед поездками в регионы следует сдать тест на коронавирус. "В регион надо приезжать, понимая ответственность перед гражданами, перед близкими", - отметил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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