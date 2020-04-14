Захарова назвала "шедевральной дезинформацией" статью о подрыве РФ американской науки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на статью в газете The New York Times как на пример дезинформации о пандемии коронавируса.
Дипломат напомнила, что госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил привлечь к ответу всех причастных к "дезинформации" о пандемии.
"Начните с The New York Times. Материл "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза", - написала она во вторник на своей странице в Facebook, комментируя данный призыв.
В опубликованной в понедельник статье журналист The New York Times Уильям Брод утверждает, что РФ якобы стоит за многолетней кампанией по дискредитации системы здравоохранения США.