Захарова назвала "шедевральной дезинформацией" статью о подрыве РФ американской науки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на статью в газете The New York Times как на пример дезинформации о пандемии коронавируса.

почему Америка не справляется с вирусом

За чем дело стало:

За чем дело стало: почему Америка не справляется с вирусом

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Дипломат напомнила, что госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил привлечь к ответу всех причастных к "дезинформации" о пандемии.

"Начните с The New York Times. Материл "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза", - написала она во вторник на своей странице в Facebook, комментируя данный призыв.

В опубликованной в понедельник статье журналист The New York Times Уильям Брод утверждает, что РФ якобы стоит за многолетней кампанией по дискредитации системы здравоохранения США.