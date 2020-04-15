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Захарова сравнила действия НАТО в отношении РФ с игрушечной машинкой, упершейся в стену

Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок не собирается менять свои приоритеты, в том числе в вопросе сдерживания России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Действия НАТО, которая отказывается пересматривать курс на сдерживание России даже в условиях пандемии коронавируса, напоминают детскую машинку, которая уперлась в стену и уже никому не нужна. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену. Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается", - отметила она, комментируя заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи глав МИД и Минобороны НАТО о том, что блок не собирается менять свои приоритеты, в том числе в вопросе сдерживания России.

Встреча глав МИД и Минобороны НАТО прошла сегодня в Брюсселе. По ее итогам Столтенберг заявил о сохранении прежнего курса в условиях пандемии, как в вопросе оценки вызовов и угроз, так и в вопросе дальнейшего повышения расходов на оборону.

Теги
СШАРоссияСтолтенберг, ЙенсЗахарова, Мария Владимировна
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