{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в конституции

ОП РФ получила 80 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на голосовании по Конституции

Отмечается, что при этом желающих значительно больше

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что от общественных организаций, политических партий и граждан поступило около 80 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции.

"Порядка 40 тыс. у нас есть заявок в наблюдатели от людей, которые подали их сами и через региональные палаты. И у нас еще более 40 тыс. заявок от общественных организаций и политических партий", - сказал ТАСС в четверг Григорьев.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

Он отметил, что при этом "количество людей, которые хотят быть наблюдателями на общероссийском голосовании, существенно больше". "Я так понимаю, что в результате этой непростой ситуации с коронавирусом не все люди могут подать документы напрямую. И наши партии, и наши федеральные общественные организации обозначили уже достаточно большое количество наблюдателей", - подчеркнул Григорьев.

Он добавил, что Общественная палата не вводит никаких ограничений на количество наблюдателей, однако "существуют разумные меры". "Вряд ли на всех избирательных участках в регионах окажется по 50-60 наблюдателей, это уже сложно предположить такую ситуацию. Вряд ли у нас 2 млн человек захотят стать наблюдателями. Но в целом мы нацелены, чтобы каждый желающий, который в соответствии с законом заполнил наши документы необходимые, стал наблюдателем", - уточнил член ОП.

Он напомнил, что в четверг Общественной палатой был организован обучающий вебинар для наблюдателей. "Вебинаров будет проходить несколько, нам будут приходить вопросы, мы будем их разъяснять, дополнения делать к каким-то пунктам. И наши общественные организации, с которыми мы подписали соглашения, свои вебинары тоже готовят. В процессе обучения будет участвовать довольно много людей, каждая палата региональная будет это делать", - заключил Григорьев.

Согласно закону о поправке к Конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституции
Реклама на ТАСС
Путин внес на ратификацию в Думу договор с Камбоджей о правовой помощи по уголовным делам
Документ был подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС