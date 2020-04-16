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Песков объяснил причину переноса совещания Путиным

По словам пресс-секретаря президента РФ, это было сделано из-за международного телефонного разговора

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отложил начало совещания по ситуации в строительной отрасли из-за международного телефонного разговора.

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"Да", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу ТАСС подтвердить, что причиной отсрочки стал международный телефонный разговор.

Ранее Путин в режиме видеоконференции собрал участников совещания по ситуации в строительной отрасли, но попросил их перенести начало работы на 16:30 мск, поскольку у него в ближайшее время должно состояться еще одно мероприятие.

Песков сообщал, что в четверг в графике главы государства также значится совещание с постоянными членами Совбеза России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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