Песков объяснил причину переноса совещания Путиным

"Да", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу ТАСС подтвердить, что причиной отсрочки стал международный телефонный разговор.

Ранее Путин в режиме видеоконференции собрал участников совещания по ситуации в строительной отрасли, но попросил их перенести начало работы на 16:30 мск, поскольку у него в ближайшее время должно состояться еще одно мероприятие.

Песков сообщал, что в четверг в графике главы государства также значится совещание с постоянными членами Совбеза России.