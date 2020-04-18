Декларации депутатов Думы опубликуют спустя 14 дней после окончания нерабочего периода

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы за 2019 год будут опубликованы через 14 рабочих дней после окончания периода нерабочих дней, который пока продлен до 30 апреля. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба ("Единая Россия"), комментируя указ президента о переносе сроков отчета чиновников о доходах и имуществе.

"Сейчас, в связи не только с указом, но и в решении комиссии написана простая фраза - что 14 рабочих дней аккурат с 1 апреля", - сказал Аршба. По его словам, как только 14 рабочих дней истекут, декларации будут опубликованы. "Мы не можем нарушать закон - 14 рабочих дней нет, они не миновали", - объяснил Аршба.

Он напомнил, что дни до 30 апреля объявлены нерабочими. "Никаких поправок в закон не нужно, это решение комиссии. Мы ничего не исправляли, нам нужно 14 рабочих дней, у нас этих рабочих дней нет, они еще не прошли", - подчеркнул Аршба.

Ранее он заявил, что все депутаты вовремя предоставили данные о своих доходах и имуществе, к 1 апреля комиссия получила все необходимые сведения.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ, который переносит сроки отчета чиновников о доходах и имуществе на срок до 1 августа включительно.