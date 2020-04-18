{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Декларации депутатов Думы опубликуют спустя 14 дней после окончания нерабочего периода

Глава комиссии Госдумы Отари Аршба отметил, что 14 рабочих дней с 1 апреля не прошли, поскольку дни до 30 апреля объявлены нерабочими
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы за 2019 год будут опубликованы через 14 рабочих дней после окончания периода нерабочих дней, который пока продлен до 30 апреля. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба ("Единая Россия"), комментируя указ президента о переносе сроков отчета чиновников о доходах и имуществе.

На эту тему

"Сейчас, в связи не только с указом, но и в решении комиссии написана простая фраза - что 14 рабочих дней аккурат с 1 апреля", - сказал Аршба. По его словам, как только 14 рабочих дней истекут, декларации будут опубликованы. "Мы не можем нарушать закон - 14 рабочих дней нет, они не миновали", - объяснил Аршба.

Он напомнил, что дни до 30 апреля объявлены нерабочими. "Никаких поправок в закон не нужно, это решение комиссии. Мы ничего не исправляли, нам нужно 14 рабочих дней, у нас этих рабочих дней нет, они еще не прошли", - подчеркнул Аршба.

Ранее он заявил, что все депутаты вовремя предоставили данные о своих доходах и имуществе, к 1 апреля комиссия получила все необходимые сведения.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ, который переносит сроки отчета чиновников о доходах и имуществе на срок до 1 августа включительно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАршба, Отари Ионович
Реклама на ТАСС
В МИД России заявили, что подходы США к определению террористов вызывают сомнения
В ведомстве отметили, что такую позицию поддерживают и некоторые американские эксперты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС