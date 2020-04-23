В МИД РФ заявили, что обострение обстановки в Ливии говорит о несоблюдении перемирия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Активизация боевых действий между враждующими сторонами в Ливии свидетельствует, что объявленное в январе перемирие больше не соблюдается. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"События последних дней на территории этого государства вызывают у нас серьезную тревогу. Активизация боевых действий между силами, поддерживающими Правительство национального согласия, и подразделениями Ливийской национальной армии свидетельствует, на наш взгляд, о том, что объявленное в январе этого года перемирие больше не соблюдается враждующими сторонами", - сказала она.

Захарова также отметила, что РФ считает важным скорейший выбор кандидатуры на пост спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии для более эффективного урегулирования ливийского кризиса.

"Как никогда востребованы усилия международного сообщества по содействию в политическом урегулировании затянувшегося ливийского кризиса. Однако их координация осложняется тем, что пост спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии после отставки предыдущего в марте до сих пор остается вакантным. Мы считаем крайне важным, чтобы генеральный секретарь ООН как можно быстрее определился с подходящим кандидатом на эту должность", - сказала она.

"Не озвучивая конкретных имен, полагаем, что с учетом географического положения и арабской принадлежности Ливии, наиболее оптимальным вариантом был бы выбор в пользу авторитетного представителя одной из североафриканских стран", - добавила Захарова.

2 марта спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе написал на своей странице в Twitter, что просит освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Несмотря на действующий с 12 января между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.