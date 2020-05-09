{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Путин поздравил президента Киргизии с Днем Победы

Президент России отметил важную роль народов двух стран в достижении победы в Великой Отечественной войне

БИШКЕК, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важную роль народов России и Киргизии в достижении победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы российского государства президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, текст которой опубликовала в субботу пресс-служба киргизского лидера.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"Народы России и Кыргызстана доблестно боролись против нацистских оккупантов и почитали память тех, кто защищал мир на земле для будущих поколений", - отмечается в телеграмме.

Президент России также выразил уверенность в том, что имеющие давнюю историю "славные традиции дружбы и взаимопомощи" двух стран будут и впредь служить "надежной основой для развития кыргызско-российских отношений в духе единства и стратегического партнерства и помогать решать современные задачи, включая пандемию коронавируса".

"Путин искренне пожелал всем ветеранам и работникам больниц, проживающим в Кыргызстане, крепкого здоровья, благополучия и долгой жизни", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Перед Днем Победы в Киргизии всем ветеранам войны от имени президента республики и президента России в связи с 75-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны были вручены юбилейные киргизские и российские медали.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Антонов заявил, что РФ не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе
Россия должна аргументированно и спокойно доносить до простых людей историческую правду, отметил посол России в США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС