Путин поздравил президента Киргизии с Днем Победы

БИШКЕК, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важную роль народов России и Киргизии в достижении победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы российского государства президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, текст которой опубликовала в субботу пресс-служба киргизского лидера.

"Народы России и Кыргызстана доблестно боролись против нацистских оккупантов и почитали память тех, кто защищал мир на земле для будущих поколений", - отмечается в телеграмме.

Президент России также выразил уверенность в том, что имеющие давнюю историю "славные традиции дружбы и взаимопомощи" двух стран будут и впредь служить "надежной основой для развития кыргызско-российских отношений в духе единства и стратегического партнерства и помогать решать современные задачи, включая пандемию коронавируса".

"Путин искренне пожелал всем ветеранам и работникам больниц, проживающим в Кыргызстане, крепкого здоровья, благополучия и долгой жизни", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Перед Днем Победы в Киргизии всем ветеранам войны от имени президента республики и президента России в связи с 75-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны были вручены юбилейные киргизские и российские медали.