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75-летие Победы

Путин и Алиев обменялись по телефону поздравлениями с Днем Победы

Лидеры России и Азербайджана также обсудили предпринимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в ходе телефонной беседы в субботу обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также обсудили ситуацию с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Главы государств тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнуто, что народы двух стран свято чтут память о беспримерном героизме фронтовиков и тружеников тыла, спасших мир от нацизма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что собеседники также обсудили "предпринимаемые в России и Азербайджане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями". Отмечена важность дальнейшей плотной координации на этом направлении, говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. По данным азербайджанской стороны на 8 мая, в стране заразились 2 279 человек, выздоровели 1 576 человек, 28 умерли.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы75-летие Победы
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