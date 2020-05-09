"Ампутация памяти". Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о победе США над нацистами

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Замалчивание США подвига советских солдат во Второй мировой войне выглядит цинично и глупо, Белому дому нужен исторический ликбез. Такое мнение в субботу в своем Twitter выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"На Западе продолжается акция "Политическая амнезия" или "Ампутация памяти". 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме стоит провести исторический ликбез", - написал парламентарий.

Ранее в официальном аккаунте Белого дома в Instagram был размещен видеоролик по случаю годовщины окончания войны, озвученный президентом США Дональдом Трампом. Согласно утверждению американского лидера, "в этот день в 1945 году Америка и Великобритания одержали победу над нацистами".