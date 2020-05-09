Посол РФ в США заявил, что Россия никому не даст забыть уроки Второй мировой

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Россия никому не даст забыть уроки истории, подвиг ветеранов Второй мировой войны стал победой всего человечества. Об этом говорится в видеообращении посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном в субботу на канале российских соотечественников Russian Heritage в YouTube .

"Мы говорим слова огромной признательности нашим дорогим ветеранам. Ваш подвиг сплотил народы всего мира и стал победой всего человечества, - сказал дипломат. - Сегодня не всем нравится наша победа, кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть".

Далее в видеозаписи прозвучала легендарная "Катюша" в исполнении соотечественников и американцев из разных городов США. "Эта песня была написана в конце 30-х годов прошлого столетия, когда еще никто не думал о войне, но она стала символом верности и надежды, олицетворяя все самое лучшее в жизни, что пытался уничтожить беспощадный фашист", - отметил Антонов.

Как сообщили в посольстве РФ, в 20 городах США соотечественники поздравляют ветеранов, возлагают венки и цветы к мемориалам Второй мировой войны. Кроме того, проводятся виртуальные концерты и автопробеги "Бессмертного полка".

Ранее Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".