{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Посол РФ в США заявил, что Россия никому не даст забыть уроки Второй мировой

Подвиг ветеранов стал победой всего человечества, указал Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Россия никому не даст забыть уроки истории, подвиг ветеранов Второй мировой войны стал победой всего человечества. Об этом говорится в видеообращении посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном в субботу на канале российских соотечественников Russian Heritage в YouTube.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"Мы говорим слова огромной признательности нашим дорогим ветеранам. Ваш подвиг сплотил народы всего мира и стал победой всего человечества, - сказал дипломат. - Сегодня не всем нравится наша победа, кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть".

Далее в видеозаписи прозвучала легендарная "Катюша" в исполнении соотечественников и американцев из разных городов США. "Эта песня была написана в конце 30-х годов прошлого столетия, когда еще никто не думал о войне, но она стала символом верности и надежды, олицетворяя все самое лучшее в жизни, что пытался уничтожить беспощадный фашист", - отметил Антонов.

Как сообщили в посольстве РФ, в 20 городах США соотечественники поздравляют ветеранов, возлагают венки и цветы к мемориалам Второй мировой войны. Кроме того, проводятся виртуальные концерты и автопробеги "Бессмертного полка".

Ранее Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

Теги
СШАВеликобританияРоссияАнтонов, Анатолий Иванович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
"Ампутация памяти". Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о победе США над нацистами
На Западе продолжается акция "Политическая амнезия", указал глава комитета Госдумы по международным делам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС