Эксперт: заявления о победе во Второй мировой войне показывают безразличие в США к истории

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сообщение Белого дома в соцсетях о том, что победу во Второй мировой войне одержали США и Великобритания, демонстрирует безразличие Вашингтона к исторической правде и готовность трактовать ее по-разному в выгодном для себя ключе. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"На мой взгляд, эти заявления - это не политический жест, а отражение нового представления США о Второй мировой войне. Это демонстрация того, что история не имеет значения в том виде, как она была, важно лишь, как она используется в данный момент", - сказал эксперт.
По словам аналитика, на протяжении 30 лет, прошедших с окончания холодной войны, в США сознательно исключаются из истории все страницы, связанные с Советским Союзом. Результатом становится отрицание роли СССР в исторических событиях, в том числе во Второй мировой войне, констатировал эксперт. И заявления Белого Дома полностью согласуются с этой тенденцией, отражая общественные настроения в США.
По мнению Лукьянова, для президента США Дональда Трампа не важно, что происходило на самом деле, и сам он, вероятно, действительно считает, что победу над нацизмом одержали американцы. "В Америке просто штамп сменился, то есть теперь нацизм победили США и британцы как их верные союзники, - добавил собеседник агентства. - Это противоречит исторической правде и оскорбительно для русских и многих других народов, но уж кто-кто, а Трамп этого никогда не пугался" .
Ответные действия
По словам Лукьянова, Россия едва ли сможет что-то предпринять, чтобы бороться с искажением в США исторической правды о Второй мировой войне.
"В США, на мой взгляд, невозможно поменять восприятие Второй мировой войны, потому что американцам, по большому счету, все равно. Для них это не является каким-то серьезным вопросом, - сказал он. - Позиция Трампа очень показательна: надо сделать заявление с российским президентом Владимиром Путиным по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе - сделаем; надо сказать, что США победили нацизм - тоже прекрасно, какая разница. Ему все равно, так как с этим бороться?"
При этом эксперт обратил внимание, что ситуация в Европе значительно отличается. В европейских государствах история Второй мировой войны является предметом ожесточенных споров и имеет большое значение для европейцев.
"Статья министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса (в которой германский министр подчеркнул, что лишь нацистская Германия виновна в развязывании Второй мировой войны, - прим. ТАСС), на мой взгляд, демонстрирует, что в Европе, в частности, в Германии, многих пугает ревизионизм. Не потому, что они не хотят обижать русских, а потому, что они боятся вообще подорвать весь тот фундамент, на котором стояла послевоенная Европа, и правильно боятся, - продолжил Лукьянов. - Но это - одна из точек зрения. Другая, естественно, совершенно обратная, воспроизводит восточноевропейскую трактовку. В Европе точно есть почва для работы на этот счет, не для того, чтобы что-то изменить, а чтобы поддерживать ту версию истории, которая нам ближе".
Аналитик обратил внимание, что, ведя работу над сохранением исторической правды, важно не оттолкнуть излишним напором своих сторонников. По его словам, поменять взгляды на историю в Польше или Латвии "невозможно, как ни дави". В то же время есть государства, где распространены противоположные трактовки причин начала и результатов Второй мировой, такие как, например, Германия и Венгрия, и с этими государствами следует вести тонкую работу, резюмировал эксперт.
Ранее Белый дом опубликовал в соцсетях видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что нельзя мириться с подобными заявлениями.