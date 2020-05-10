Эксперт: заявления о победе во Второй мировой войне показывают безразличие в США к истории

Директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что на протяжении 30 лет, прошедших с окончания холодной войны, в США сознательно исключают из истории все страницы, связанные с СССР

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сообщение Белого дома в соцсетях о том, что победу во Второй мировой войне одержали США и Великобритания, демонстрирует безразличие Вашингтона к исторической правде и готовность трактовать ее по-разному в выгодном для себя ключе. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"На мой взгляд, эти заявления - это не политический жест, а отражение нового представления США о Второй мировой войне. Это демонстрация того, что история не имеет значения в том виде, как она была, важно лишь, как она используется в данный момент", - сказал эксперт. По словам аналитика, на протяжении 30 лет, прошедших с окончания холодной войны, в США сознательно исключаются из истории все страницы, связанные с Советским Союзом. Результатом становится отрицание роли СССР в исторических событиях, в том числе во Второй мировой войне, констатировал эксперт. И заявления Белого Дома полностью согласуются с этой тенденцией, отражая общественные настроения в США. По мнению Лукьянова, для президента США Дональда Трампа не важно, что происходило на самом деле, и сам он, вероятно, действительно считает, что победу над нацизмом одержали американцы. "В Америке просто штамп сменился, то есть теперь нацизм победили США и британцы как их верные союзники, - добавил собеседник агентства. - Это противоречит исторической правде и оскорбительно для русских и многих других народов, но уж кто-кто, а Трамп этого никогда не пугался" . Ответные действия По словам Лукьянова, Россия едва ли сможет что-то предпринять, чтобы бороться с искажением в США исторической правды о Второй мировой войне.

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