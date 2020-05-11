Путин подписал указ о работе властей по борьбе с COVID-19

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа о работе властей по борьбе с коронавирусом.

На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке глава государства заявил, что с учетом мнений специалистов был подготовлен указ, который сегодня уже подписан. "Он станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов в борьбе с эпидемией коронавируса", - отметил Путин.

Путин уверен, что каждый регион страны готов к оказанию помощи людям, заразившимся коронавирусом.

"В каждом регионе страны есть готовность, все необходимое, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том числе реанимационную помощь практически всем, кто в ней нуждается", - отметил глава государства.