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Володин и Андрейченко обсудили форматы сессии Парламентского собрания Союзного государства

Предыдущая сессия прошла 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин по телефону обсудил со своим коллегой, председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко возможные форматы проведения очередной сессии Парламентского собрания Союзного государства. Об этом в четверг сообщила думская пресс-служба.

"Спикеры обсудили возможные форматы проведения очередной, 58-й сессии Парламентского Собрания Союзного государства", - говорится в сообщении.

Андрейченко занимает пост первого зампредседателя собрания.

Предыдущая 57-я сессия прошла 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичБелоруссияРоссия
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