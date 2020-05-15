Лавров: очный саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН будет обязательно проведен

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Лидеры "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН обязательно проведут очный саммит, все стороны подтверждают свою готовность участвовать в нем после нормализации эпидемической ситуации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Мы не рассчитываем эту встречу провести, мы ее проведем", - подчеркнул Лавров.

"Наши партнеры, я имею в виду и Францию, и Соединенные Штаты, и Великобританию, и Китайскую Народную Республику, подтверждают во всех беседах, на всех уровнях, что эта инициатива полностью сохраняет и даже повышает свою актуальность в современных условиях. Так что как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы уже будем предметно рассматривать логистические вопросы подготовки такого форума", - пояснил министр.

По его словам, РФ устраивает проект итогового документа, подготовленный к видеоконференции пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по противодействию распространению коронавирусной инфекции. "Мы видели все варианты итогового документа, - отметил он. - Последний вариант нам абсолютно приемлем. У некоторых других членов "пятерки" сохраняются взаимные встречные предложения, которые пока еще не утрясены, но это не мой секрет, и я не стал бы на эту тему распространяться. Мы готовы к этой конференции в любой момент".