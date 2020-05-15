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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров: пандемия коронавируса приведет к последствиям в военно-политической сфере

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Последствия пандемии коронавируса будут наблюдаться во многих сферах, включая сферу военно-политической безопасности, лидеры "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН должны рассмотреть эту проблему. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Последствия будут наблюдаться, безусловно, и в военно-политической сфере, безопасности, и в сфере экономической и экологической безопасности, и в гуманитарной сфере", - сказал министр о том, как пандемия испытывает систему международных отношений на прочность.

Он подчеркнул, что вопросы военной безопасности входят в компетенции Совета Безопасности ООН и влияние пандемии на эту сферу должны быть рассмотрены лидерами "пятерки" его постоянных членов. 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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