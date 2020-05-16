Никонов назвал "днищем" санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ("Единая Россия") в субботу назвал "днищем" указ президента Украины Владимира Зеленского о внесении ведущих российских учреждений культуры и науки в санкционный список.

"Сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры. Днище", - написал Никонов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинскому руководству "пора начать еще сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным". "А острый дефицит или полное отсутствие мозгов можете не лечить - это не лечится", - отметил Никонов.

В минувшую пятницу Зеленский обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.