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График Лаврова по-прежнему не предусматривает никаких зарубежных поездок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также напомнила, что на сайте внешнеполитического ведомства был создан раздел, где публикуются сводные данные о числе выполненных вывозных рейсов с фото и видео, а также комментариями вернувшихся граждан

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на данный момент не планирует никаких рабочих поездок за рубеж, в условиях пандемии коронавируса глава внешнеполитического ведомства продолжает работать в формате видеоконференций и телефонных звонков. Об этом рассказала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Пока у нас нет в графике министра никаких визитов. На данный момент у нас нет такого графика, который возвращал бы нас к прежним форматам работы", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда глава МИД планирует вернуться к зарубежным поездкам. По ее словам, уже около полутора месяцев все контакты по линии министра иностранных дел проходят либо в формате телефонных разговоров, либо в формате видеоконференций.

"Все, что связано с вопросами выезда за рубеж, сейчас просто рассматривается через призму вывозных мероприятий. Два месяца мы живем этой основной задачей", - отметила Захарова. Она также напомнила, что на сайте МИД РФ был создан раздел, где публикуются сводные данные о числе выполненных вывозных рейсов с фото и видео, а также комментариями вернувшихся граждан.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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