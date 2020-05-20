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СФ предложил Белоусову разработать проект о защите абонентов связи от спам-рассылок

Рабочая группа заявила о необходимости создать условия для эффективного противодействия мошенничеству

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение по разработке законопроекта, суть которого будет заключаться в защите телефонных абонентов от спам-рассылок. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Создать условия для эффективного противодействия мошенничеству с использованием подмены абонентских номеров, защиты прав граждан - абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи от спам-рассылок, совершенствования механизмов ценообразования при оказании услуг связи операторами подвижной радиотелефонной связи, в том числе в целях недопущения создания неравных условий за счет существенного различия тарифов на идентичные услуги связи для различных абонентов", - говорится в документе.

Рабочая группа предложила "разработать соответствующий проект федерального закона и обеспечить его сопровождение в палатах Федерального собрания РФ".

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
Молния
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