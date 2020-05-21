МИД РФ: выдвижение Японией претензий на юг Курил противоречит задаче улучшения отношений

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Включение Японией в "Синюю книгу по дипломатии" претензий на южную часть Курил противоречит поставленной на высшем уровне задаче улучшения двусторонних отношений с РФ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

По ее словам, в РФ обратили внимание на возвращение в "Синюю книгу по дипломатии" Японии за 2020 год формулировки о "японском суверенитете над Южными Курилами" и ссылок на вопрос принадлежности данных островов в контексте российско-японского диалога по мирному договору.

"Мы исходим из того, что такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ по итогам Второй мировой войны, в соответствии с международными правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим, "Как неоднократно отмечали, на нынешнем этапе приоритетное направление - концентрация усилий, обеспечение осязаемого продвижения всего комплекса двусторонних отношений [России и Японии], включая развитие практического сотрудничества, формирование доверия в сфере безопасности и, конечно, большая координация, уплотнение взаимодействия на международной арене", - добавила Захарова.

Ранее японская газета Sankei сообщила, что министерство иностранных дел страны в ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" вновь упомянуло о своей позиции, согласно которой Токио имеет право претендовать на "северные территории", как в Японии называют южные острова Курильского архипелага. По информации агентства Kyodo, запись о суверенитете над островами была восстановлена после того, как ее убрали из аналогичного доклада за 2019 год ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.