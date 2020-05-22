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Выход США из Договора по открытому небу

Захарова: США не нужны обязательства, уравнивающие их в правах с другими странами

Как отметила официальный представитель МИД РФ, выход США из Договора по открытому небу не обусловлен каким-то конкретными претензиями в адрес России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. США уверены в собственной исключительности, поэтому им не нужно связывать себя обязательствами, уравнивающими их в правах с другими государствами. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Позиционирование себя как страны, имеющей особые полномочия, которая не связана какими-то обязательствами и играет не по правилам, а имеет лишь только особое положение в этом мире и никакое другое, - это концепция американского государства, проявляющаяся очень четко уже на протяжении десятилетий, - указала она. - Поэтому им и не нужно ничего, что уравнивает в правах это государство с другими мировыми игроками".

Захарова напомнила, что экс-президент США Барак Обама в период нахождения в должности провозгласил концепцию американской исключительности, а нынешний глава Белого дома Дональд Трамп использует те же идеи под другими лозунгами.

Дипломат также констатировала, что выход США из Договора по открытому небу не обусловлен каким-то конкретными претензиями в адрес РФ, а лишь является продолжением данной политики.

Теги
Обама, БаракСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдВыход США из Договора по открытому небу
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