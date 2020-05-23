Эксперт: Трамп, отправив помощь РФ вопреки критике, подчеркивает свою силу для электората

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель совета Фонда международного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что президент США Дональд Трамп своей непреклонностью в отношении отправки аппаратов ИВЛ в РФ качестве помощи несмотря на критику пытается продемонстрировать силу своим избирателям. Такое мнение он в субботу выразил ТАСС.

По мнению политолога, таким жестом Трамп стремился поразить несколько целей - продемонстрировать силу как внутренней, так и внешней аудитории, закрепить за США статус независимого ни от кого и ни от чего государства, вольного поступать, как ему хочется, и даже уколоть своих оппонентов из Демократической партии США.

По словам Быстрицкого, это также своего рода "алаверды" для Трампа, потому что ранее Россия направила гуманитарную помощь США, но "президент США ни у кого одалживаться не хочет". "В этом смысле у американцев собственная национальная гордость, они к этому относятся очень чувствительно", - пояснил аналитик.

"Трамп всячески подчеркивает в глазах своей внутренней аудитории и могущество, и широту души. Это в каком-то смысле демонстрация силы. Ведь США сильно пострадали от коронавируса, но власти утверждают, что они достаточно сильны и могут справиться, и ресурсов у них хватает. В этом смысле они говорят: "Да, у нас сложно, но мы настолько хороши, что можем и помогать", - отметил он.

Быстрицкий пояснил, что последовательный выход Вашингтона из международных соглашений, в том числе недавнее решение отказаться от участия в Договоре по открытому небу (ДОН), - это такая же попытка показать свою самостоятельность и освободить себя от обязательств, которые, как кажется президенту США и части истеблишмента, связывают им руки.

Аналитик отметил, что нельзя забывать о приближающихся президентских выборах в Штатах, обратив внимание на то, что, согласно опросам, успех Трампа под большим вопросом, поэтому ему необходимо работать и в этом направлении. "В этом смысле Трамп понимает, что на все части своего электората он подействовать не может, и он действует на разные части. С одной стороны, заявляет о выходе из ДОН, демонстрируя негативное отношение ко многим международным соглашениям, с другой стороны, говорит, что это никак не мешает взаимодействовать со странами. Во многих отношениях критикует Россию, но, с другой стороны, он полностью не отказывается диалога. Мне кажется, он рассчитывает на какие-то колебания среди своих избирателей, и, думаю, такой жест, как отправка аппаратов ИВЛ в РФ, причем по частям, имеет значение в многовекторной трамповской конструкции именно в привязке с выборами", - продолжил Быстрицкий.

Политолог уверен, что такая многовекторность призвана одновременно задеть оппонентов, унизить их, подчеркнуть свое превосходство, продемонстрировать уверенность, твердость духа и обратить на себя внимание. "Здесь играют роль не только рациональные соображения, но и много такого, что опирается на иррациональное воздействие на американскую публику", - заключил эксперт.

Американская помощь

В четверг американский военный самолет С-17 доставил в аэропорт Внуково-3 партию из 50 аппаратов ИВЛ. Всего США намерены передать России 200 таких аппаратов. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала аппараты ИВЛ американцам.

Такое решение вызвало шквал критики со стороны представителей Демократической партии. Демократы в Палате представителей Конгресса США в пятницу направили письмо в Белый дом с требованием предоставить объяснения причин для такого шага и связанные с поставкой документацию и финансовую отчетность. Кроме того, конгрессмены запросили резюме телефонного разговора американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным от 7 мая, в ходе которого и обсуждалась такая помощь со стороны Вашингтона.