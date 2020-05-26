МИД: у России есть вопросы по Договору по открытому небу не только к США

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия готова обсуждать возникающие в рамках Договора по открытому небу (ДОН) вопросы, которые есть не только к США, но и к ряду других участников соглашения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"У нас есть вопросы и к некоторым другим государствам - участникам ДОН. Но мы не считаем это достаточным основанием для того, чтобы выходить из договора, громко хлопнув дверью. Готовы обсуждать взаимные претензии, разумеется, при том понимании, что такое обсуждение будет вестись на равноправной взаимоуважительной основе и не сведется к ультимативным требованиям уступок от России", - уточнили в министерстве.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Европейская безопасность

Как отмечается, европейская безопасность понесет потери в случае развала ДОН, как и все его участники. "Если смотреть шире, то придется признать, что потеряют все нынешние участники ДОН, а в конечном итоге и европейская безопасность в целом", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что договор способствует деэскалации ситуации, помогает избежать неправильного прочтения военных намерений сторон. К этому, обратили внимание в дипведомстве, постоянно призывает НАТО.

Кроме того, ДОН - это важнейший инструмент взаимодействия и сотрудничества между военными, что "само по себе служит целям укрепления доверия", отметили в МИД. "В условиях явного дефицита диалоговых общеевропейских площадок по вопросам военной безопасности утрату этого важного канала профессионального общения было бы очень трудно восполнить", - пояснили на Смоленской площади.

"Чем меньше открытости, тем меньше доверия, а значит, и безопасности, - заключили в министерстве. - И обеспечивать ее придется уже другими, гораздо более затратными методами".

Полеты у границ Абхазии и Южной Осетии

РФ разрешит проведение мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках ДОН, если Грузия вернется к его исполнению.

"Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить прием российских полетов над своей территорией", - указали в министерстве.