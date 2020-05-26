Захарова: с США была проведена работа по публикации о победителях во Второй мировой

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия провела работу с американской стороной в связи с публикацией в социальных сетях Белого дома, в которой победа над нацизмом приписывается исключительно США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире, который сетевое издание "Правда.Ру" провело на видеоплатформе YouTube .

"Какая у нас реакция? Сделано было заявление Министерства иностранных дел, не только комментарий. Высказались все: и дипломаты, и послы, и так далее. Но было официальное заявление МИД, это уже исторический факт, - сказала она. - И, конечно, была проведена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно четко доводить до них неприемлемость подобных высказываний и подчеркивать это каждый раз".

Захарова отметила, что в ходе всех переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова данной теме отводится первоочередное внимание. "Когда осуществляются визиты в страну, где есть монументы, памятники советским солдатам либо мемориалы, которые увековечили память героев той войны - всегда это является центральной частью визита", - добавила она.

8 мая Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

В опубликованном 10 мая заявлении МИД РФ отмечалось, что Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами.