Главы МИД России и Белоруссии обсудили выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили в среду по телефону возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН), а также подтвердили необходимость двустороннего сотрудничества в вопросе обеспечения безопасности.

"В развитие заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 26 мая министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу. Подтверждена необходимость тесного взаимодействия по проблематике договора, в котором Россия и Беларусь составляют одну группу государств-участников, исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны дали позитивную оценку сотрудничеству по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и по преодолению ее последствий. "В рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы были рассмотрены вопросы подготовки совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь, а также график предстоящих контактов", - добавили на Смоленской площади.

Ранее Лавров отметил, что Москва намерена взвешенно проанализировать ситуацию вокруг ДОН, опираясь на свои национальные интересы и интересы союзников, прежде всего Белоруссии.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.