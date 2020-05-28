Приоритетом подготовки голосования о поправках к Конституции станет защита от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Эксперты считают, что при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ необходимо, в первую очередь, обеспечить защиту людей от коронавирусной инфекции. В этой связи рассматриваются разные форматы голосования, в том числе посещение избирательных участков с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, или использование онлайн-технологий. Вопросы, касающиеся подготовки к голосованию, обсудили участники круглого стола, который прошел на виртуальной площадке ТАСС в Санкт-Петербурге.

Дата голосования пока не определена, но подготовка к нему активно ведется во многих регионах. Участник круглого стола, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал, что в Ульяновской области губернатор уже дал поручение обеспечить участки для голосования масками, перчатками, антисептиками. "В условиях, когда еще не стала использоваться вакцина от коронавируса, всегда надо думать о сохранении безопасности здоровья граждан. И поэтому тема средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции, различных форм голосования, чтобы снизить нагрузку на избирательные участки, - это все актуально", - сказал он.

Электронное голосование

Участники круглого стола отметили также, что одним из возможных способов проведения голосования может быть дистанционный формат на онлайн-платформах. В частности, тестирование системы электронного голосования граждан прошло в Петербурге на текущей неделе, об успешных результатах теста рассказал участник круглого стола политолог, ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев. "В прошлый понедельник мы тестировали систему электронного голосования граждан, и эта система показала достаточно интересные факты. Во-первых, несмотря на то, что это был пробный тест, более 38 тыс. наших граждан участвовало, зарегистрировалось. Более того, 37,5 тыс. создали пароли, из них 25 855 человек сдали анкеты, то есть показали обратную связь", - рассказал он. Еремеев подчеркнул, что подобная форма проведения голосования является "экономичной системой", а также способствует привлечению молодежи в политическую жизнь общества. В создании системы участвовали представители научного экспертного сообщества. Анонимность голосования обеспечили с помощью системы ввода логина и пароля, отдельным пунктом политолог отметил отсутствие сбоев при проведении теста.

Подготовка наблюдателей

Основной темой обсуждения на круглом столе была тема общественного контроля. Общественные организации и движения в условиях пандемии оперативно перестраивались на онлайн-формат работы. Об этом опыте рассказала участница круглого стола, руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова. "Работа "Корпуса" на этапе самоизоляции не прекращалась, наши региональные отделения в дистанционном формате заключали соглашения с общественными палатами, с другими общественными организациями по процедуре набора и подготовки общественных наблюдателей. Здесь непосильную работу выполнила Ассоциация "Независимый общественный мониторинг", которая запустила, в том числе, и курс видеоуроков, вебинаров", - рассказала Булгакова.

Наблюдателями на голосовании выступят и члены Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также студенты юридического факультета СПбГУ, рассказал на круглом столе декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов. Участие в голосовании в качестве наблюдателя будет добровольным для студентов, подчеркнул он.

Подготовка избиркома Петербурга

Между тем, Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила из Центризбиркома утвержденные Роспотребнадзором рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил ТАСС в четверг председатель городского избиркома Виктор Миненко. "Рекомендации получены и уже доведены до сведения территориальных избирательных комиссий и органов исполнительной власти. Для избирательной системы Санкт-Петербурга вопросы безопасности жизни и здоровья граждан - важнейший приоритет, и мы совместно с органами исполнительной власти сделаем не только все, чтобы реализовать федеральные установки, но с учетом наших возможностей и местной специфики дополнительно усилить степень защиты участников и организаторов голосования", - сказал собеседник агентства.

Миненко отметил, что полученные рекомендации являются обязательными к применению и будут исполнены Санкт-Петербургской и нижестоящими избирательными комиссиями. "Кроме того, мы окажем максимальное содействие иным участникам избирательного процесса, к которым они обращены данные рекомендации", - добавил он.

Поправки к Конституции

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

ЦИК 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Согласно ему, снимаются ранее наложенные финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по конституции. В частности, избиркомы снова могут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий. Перечисление денежных средств комиссиям ранее было приостановлено постановлением ЦИК от 27 марта.