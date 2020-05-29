Антонов назвал мертворожденным законопроект о выходе США из договоров с согласия Конгресса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "любопытным", но "мертворожденным" законопроект, запрещающий президенту США выходить из международных договоров без разрешения Конгресса. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу "Звезда" , опубликованному в четверг вечером.

21 мая сообщалось, что сенатор США Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта (оба демократы) представили законопроект, который призван установить роль Конгресса в одобрении выхода из любого договора или прекращения его действия по рекомендации Сената.

По мнению Антонова, этот законопроект не будет реализован из-за партийного раскола в Сенате.

"Дело в том, что американская правовая система такова, что для прохождения проекта нужна партийная поддержка, а таковой ее сегодня нет в Конгрессе. Поэтому, говоря кратко, я дам такую характеристику: этот проект мертворожденный, он не пройдет", - отметил российский дипломат.

Посол РФ в США напомнил, что даже при прохождении подобного законопроекта американский президент иметь право наложить на документ вето, для снятия которого потребуется согласие 2/3 Сената, что невозможно в нынешней ситуации.

"Поэтому я говорю о том, что эта любопытная инициатива, но не более того, она не имеет никаких шансов быть реализованной на практике", - объяснил дипломат.

Выход США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

В заявлении законодателей Марки и Панетта, внесших законопроект о запрете выхода США из договоров без одобрения Конгресса, отмечалось, что выход из Договора по открытому небу или прекращение его действия лишает союзников и партнеров США выгоды от проведения наблюдательных миссий над территорией России. По словам законодателей, президент США, объявив о намерении Вашингтона выйти из ДОН, нарушил положения военного бюджета на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года). Внесенный документ предусматривает уведомление Конгресса администрацией за 120 дней до предполагаемого выхода из ДОН или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).