ЦИК к концу года планирует получить программно-технический комплекс для онлайн-голосования

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центризбирком России к концу года планирует получить новый программно-технический комплекс для дистанционного электронного голосования, который можно будет использовать при проведении любых региональных и федеральных избирательных кампаний. Об этом ТАСС в пятницу сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский в среду выразил мнение, что к концу текущего года - началу следующего у всех граждан РФ появится возможность для электронного голосования. По его словам, в настоящее время портал госуслуг позволяет "обеспечить в течение дня участие в голосовании нескольких миллионов человек в рамках одного субъекта Федерации или нескольких небольших".

"ЦИК действительно является заказчиком, а подрядчиком является Ростелеком, по разработке в рамках НИОКР нескольких вариантов дистанционного электронного голосования. Это проблема решается не только чисто интеллектуально, она решается на прикладном уровне, разрабатываются соответствующие программно-технические комплексы", - сказал Булаев.

По его словам, в настоящее время "разрабатываются стенды, на которых проходит отработка испытаний этих технологий". "Мы предполагаем, что к концу года мы действительно получим новый программно-технический комплекс с новым программным продуктом, который будет предложен экспертному сообществу для тестирования. Чтобы могли посмотреть, насколько процедуры и программы, которые применяются, позволяют анонимизировать голосование, объективно подводить результаты голосования, насколько существует защита от внешнего воздействия", - добавил зампред ЦИК.

По его мнению, дальше этот программно-технический комплекс "мог бы быть использован в интересах любого региона при проведении региональных выборов и в целом при проведении федеральных кампаний". "Я надеюсь, что у Ростелекома и Минкомсвязи, которая является куратором этой программы, в этой части все получится", - подчеркнул Булаев.

Он напомнил, что эксперимент по применению технологии дистанционного электронного голосования уже проходил в Москве. "Избирательная система никому ничего не навязывает, мы предлагаем: давайте пробовать, давайте совершенствовать, давайте формировать доверие. Поэтому сейчас в рамках общероссийского голосования - это большая федеральная кампания - было бы целесообразно использовать ее для того, чтобы и дальше внедрять процедуры дистанционного электронного голосования. Никого не надо принуждать, а предлагать и убеждать", - отметил Булаев.

Электронное голосование в РФ

Совет Федерации 20 мая одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Им вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

23 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении в Москве эксперимента по электронному голосованию, состоявшегося в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Документ предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 гг.

Возможность дистанционного электронного голосования также предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ.