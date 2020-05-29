В МИД РФ сообщили, что Пол Уилан незамедлительно получил всю медицинскую помощь

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Врачи осмотрели осужденного в РФ Пола Уилана после жалоб на ухудшение самочувствия и сразу же отправили его на операцию в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Уилан поздно вечером 27 мая обратился к администрации следственного изолятора "Лефортово" с жалобой на заметное ухудшение самочувствия из-за обострения имеющегося у него заболевания. Сразу после осмотра врачами медсанчасти был направлен в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, - сообщили в министерстве. - На следующий день рано утром Уилану провели несложную хирургическую операцию, от которой он ранее отказывался".

29 мая Уилана вернули обратно в изолятор, где на данный момент он получает всю необходимую квалифицированную лечебную помощь. "О проведенной операции информированы дипмиссии государств, гражданство которых имеет Уилан. 29 мая у него уже состоялся телефонный разговор с посольством США", - указали в российском дипведомстве.

"Хотели бы отметить, что на контрасте с некоторыми отбывающими наказание в американских тюрьмах нашими гражданами, которым подолгу приходится ожидать оказания медицинской помощи, Уилану она была оказана незамедлительно", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила ТАСС, что ее подзащитному была удалена паховая грыжа.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По данным адвокатов, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано. Суд огласит ему приговор 15 июня.