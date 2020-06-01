Захарова: России хотелось бы услышать комментарии ЕС и G7 относительно протестов в США

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия хотела бы, чтобы страны - участницы Евросоюза и "группы семи" прокомментировали продолжающиеся в США беспорядки. Об этом в понедельник в эфире телеканала " Россия-1 " заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая тот шквал обвинений, критики, заявлений, который мы видим по поводу и без повода в отношении целого ряда государств регулярно от таких структур, как ЕС, НАТО, "семерка", ПАСЕ, которой есть дело до всего, и целый ряд других структур, которые так или иначе спонсируются или воодушевляются нашими американскими партнерами, хочется услышать их развернутый комментарий [о протестах в США]. Мы видим целую неделю целый калейдоскоп событий - даже одно из них всегда заслуживает залпа [заявлений] из того же самого Европейского союза, из Брюсселя, не только из ЕС, но из НАТО, - сказала Захарова. - Где же партнеры США? Почему мы их не слышим?".

По словам дипломата, с этого момента США теряют моральное право упрекать другие государства в несоблюдении прав человека. "На сегодняшний момент этого права у них больше нет. Я думаю, что они неслучайно вышли не так давно из Совета ООН по правам человека, возможно, предвидели", - добавила она.

Новая кампания

Комментируя заявления бывшего помощника американского президента Барака Обамы (2009-2017 гг.) по национальной безопасности Сьюзан Райс о роли России в разжигании протестов в США, Захарова назвала их частью начинающейся новой кампании о "российском вмешательстве" в дела Вашингтона.

"Это абсолютно никакая не случайность [выступление Райс], это абсолютно часть той информационной кампании, которая началась еще при администрации Обамы, ее выводят в эфир для того, чтобы выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу, новую историю, - заключила официальный представитель МИД РФ. - Историю относительно вмешательства России в те самые события [протесты], которые мы последнюю неделю наблюдаем в США. Возможно, отчасти это и ее личная позиция, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на новый виток".

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

В воскресенье экс-помощник Обамы по национальной безопасности Райс заявила в эфире телекомпании CNN, что есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на неравенстве, с которым необходимо разобраться, а есть экстремисты, которые пришли, чтобы попытаться отобрать эти протесты и превратить их в нечто совсем иное. Ссылаясь на свой опыт, она заявила, что "это также прямо из российской методички". По ее словам, цель России - не просто опозорить Соединенные Штаты, а стравить американцев друг с другом.