Захарова заявила, что Госдеп не может рассказывать о соблюдении прав человека

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США на фоне тех жестокостей, которые допускает полиция по отношению к журналистам в ходе нынешних беспорядков в США, не может рассказывать кому-либо о соблюдении прав человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook .

Она отметила, что в графике госсекретаря США Майкла Помпео на вторник запланирована встреча с "выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь".

"За окном госдеповского кабинета в Вашингтоне идет бойня между полицейскими и протестующими, которым есть что рассказать о выживании на площадях, но международное лицемерие никто не отменял. Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека?" - задалась вопросом Захарова.

Дипломат указала, что в нынешних обстоятельствах США могут только похвастаться противоправным и жестоким обращением с журналистами, которым распыляют в лицо слезоточивые аэрозоли и в сторону которых летят резиновые пули полицейских. "Есть чем гордиться: более сотни американских и зарубежных журналистов пострадали от насилия со стороны правоохранителей", - заключила Захарова.

Ранее МИД РФ выступил с призывом к профильным международным структурам отреагировать на участившиеся случаи проявления необоснованной жестокости полицейских в отношении представителей СМИ, освещающих американские протесты. В дипведомстве указали на системные проблемы в сфере прав человека в США, о чем свидетельствуют вспыхнувшие на улицах страны беспорядки.