В кабмине заявили, что анализ мер из-за коронавируса позволит сделать выводы на будущее

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. В правительстве России назвали анализ нормативных актов, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в России, частью плановой системной работы, которая позволит сделать выводы для подобных ситуаций в будущем. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в среду.

"Поручение проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, дано в рамках плановой системной работы, - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. - Ее целью является обобщение существующей нормативно-правовой практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем".

В кабмине напомнили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проанализировать нормативно-правовые акты как регионального, так и федерального уровня, включая нормативно-правовые акты самого правительства России.

Мишустин поручил проанализировать практику применения нормативных правовых актов в сфере борьбы с распространением коронавируса, в том числе указов мэра Москвы. Такое поручение было дано Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору, которые должны провести такую работу совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом. По итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер указал обратить особое внимание при анализе правоприменительной практики "на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан". Доклад о сделанных выводах необходимо будет представить в кабмин до 8 июня.