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Акции протеста в Гонконге

Посол России заявил, что США демонстрируют двойные стандарты в отношении Гонконга

Критика США в адрес Китая создает дополнительные трения между двумя государствами, отметил Анатолий Антонов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Позиция Вашингтона в отношении Гонконга является проявлением двойных стандартов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"То, что происходит сегодня во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Китаем в отношении Сянгана (Гонконг - прим. ТАСС), конечно же, мы внимательно отслеживаем. И мы фиксируем еще одно проявление двойных стандартов", - сказал он.

Антонов напомнил, что инициатива Пекина по выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге предполагает расширение полномочий правоохранительных органов для противодействия терроризму и сепаратизму. "Считаю, что это крайне важные проблемы для стабилизации любого государства", - отметил дипломат, добавив, что критика США в адрес Китая создает дополнительные трения между двумя государствами.

РФ исходит из того, что происходящие в Гонконге события и решения Пекина - внутреннее дело КНР, подчеркнул Антонов. "Мы считаем избыточным и неприемлемым какое-либо вмешательство во внутренние дела этого государства", - указал он.

Дипломат привел еще один пример проявления двойных стандартов со стороны Вашингтона. Он пояснил, что в прессе, в том числе и в российской, проходит сопоставление Гонконга и Крыма. "Однозначно с одной стороны говорится о том, что необходимо вмешиваться во внутренние дела. С другой стороны также говорится о нарушении прав россиян, которые проживают в Крыму. И мы неоднократно говорили: "Дорогие коллеги, а не пора ли вам приехать в Крым, не пора ли вам посетить Севастополь, поговорить с простыми россиянами без, может быть, камер, без присутствия дипломатов и самим убедиться, насколько хорошо или плохо живется россиянам в Крыму и в городе Севастополь", - сказал Антонов.

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СШАРоссияКитайАнтонов, Анатолий ИвановичАкции протеста в Гонконге
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