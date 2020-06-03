Посол России заявил, что США демонстрируют двойные стандарты в отношении Гонконга

"То, что происходит сегодня во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Китаем в отношении Сянгана (Гонконг - прим. ТАСС), конечно же, мы внимательно отслеживаем. И мы фиксируем еще одно проявление двойных стандартов", - сказал он.

Антонов напомнил, что инициатива Пекина по выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге предполагает расширение полномочий правоохранительных органов для противодействия терроризму и сепаратизму. "Считаю, что это крайне важные проблемы для стабилизации любого государства", - отметил дипломат, добавив, что критика США в адрес Китая создает дополнительные трения между двумя государствами.

РФ исходит из того, что происходящие в Гонконге события и решения Пекина - внутреннее дело КНР, подчеркнул Антонов. "Мы считаем избыточным и неприемлемым какое-либо вмешательство во внутренние дела этого государства", - указал он.

Дипломат привел еще один пример проявления двойных стандартов со стороны Вашингтона. Он пояснил, что в прессе, в том числе и в российской, проходит сопоставление Гонконга и Крыма. "Однозначно с одной стороны говорится о том, что необходимо вмешиваться во внутренние дела. С другой стороны также говорится о нарушении прав россиян, которые проживают в Крыму. И мы неоднократно говорили: "Дорогие коллеги, а не пора ли вам приехать в Крым, не пора ли вам посетить Севастополь, поговорить с простыми россиянами без, может быть, камер, без присутствия дипломатов и самим убедиться, насколько хорошо или плохо живется россиянам в Крыму и в городе Севастополь", - сказал Антонов.