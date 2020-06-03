Крашенинников считает, что голосование по конституции на дому может повысить явку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Возможность проголосовать по поправкам в конституцию на дому может повысить явку, на которой также может сказаться ситуация с пандемией. Эту точку зрения высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью, опубликованном на сайте свердловского телеканала " Областное телевидение ".

"Надеюсь, что [ситуация с коронавирусом] сильно не повлияет, но у меня есть ощущение, что какие-то отголоски все же будут. Но за счет того, что можно будет дома проголосовать, наверно, все-таки, мы сможем добиться хорошей явки и хорошего голосования", - полагает депутат. Он добавил, что многое зависит и от проведения информационной работы. "У нас и социальный блок есть в поправках, и блок, связанный с прозрачностью власти, у нас есть блок, связанный с территориальной целостностью, - все это надо объяснять. Если все это донести, то явка будет больше", - считает Крашенинников.

В понедельник президент Владимир Путин в ходе рабочего совещания утвердил 1 июля новой датой общероссийского голосования по поправкам к конституции. Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, предусмотрено проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

По мнению экспертов круглого стола Экспертного института социальных исследований "Выход из пандемии. Возвращение выборов", голосование по поправкам может пройти при более высокой явке, чем предполагалось до пандемии, в том числе потому, что в условиях кризиса граждане в большей мере ощущают себя причастными к политической сфере. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что ограничения, вызванные борьбой с коронавирусом, которые еще сохранятся к моменту голосования, не отразятся на уровне явки.

По словам Памфиловой, члены избиркомов не будут заходить в квартиры граждан. Они будут звонить в дверь избирателя, ставить перед дверью ящик для голосования и отходить на 2 м. Вместе с ящиком для голосования будет находиться пакет, в который будет вложен бюллетень для голосования и заявление с паспортными данными, где избиратель должен будет расписаться. Кроме того, в пакете будет находится информационный буклет и средства дезинфекции.

Поправки в Конституцию

В январе в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд изменений, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям. Специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан заксобраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Поправка вступит в силу только в случае одобрения на общероссийском голосовании.