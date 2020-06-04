Путин пока не планирует разговоров с Трампом и властями Саудовской Аравии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует в ближайшие дни проводить телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и властями Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в ближайшие дни таких планов нет у президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике главы государства какие-либо контакты с американским президентом или саудовскими лидерами в преддверии саммита ОПЕК+.

При этом представитель Кремля отметил, что глава Минэнерго Александр Новак "находится в контакте со своими визави из других стран". "Он находится в плотном диалоге. В целом мы констатируем стабилизацию на международных рынках энергоресурсов", - добавил он.

Песков отказался делать какие-либо анонсы, касающиеся предстоящей встречи ОПЕК+, перенаправив этот вопрос в Министерство энергетики РФ.

Министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена с 9-10 июня на более поздний срок, середину июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов в ОПЕК. Вопрос о переносе заседания обсуждается уже не впервые. На прошлой неделе министры собирались провести ее раньше назначенного срока, 4 июня. Более ранняя встреча позволила бы им быстрее сформировать экспортные графики на июль и объявить цены поставок. Однако после того, как 2-3 июня ОПЕК подсчитал данные по сокращению добычи по итогам мая, выяснилось, что не все страны альянса полностью выполняют соглашение, по которому страны ОПЕК+ должны убрать 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне. Министры все эти дни находятся в постоянном контакте, и пришли к выводу, что проводить встречу 4 июня, и даже 10 июня нецелесообразно, "пока не будет решена проблема дисциплины", пояснял ТАСС собеседник в одной из делегаций.