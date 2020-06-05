Посол в США: РФ готова обсуждать с США технические вопросы по Договору по открытому небу

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Россия неоднократно выражала готовность обсуждать с США технические вопросы в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в четверг на сайте журнала The National Interest .

"Мы неоднократно объясняли на конкретных фактах, что утверждения о том, что Россия не полностью выполняет соглашение, безосновательны. В то же время, несмотря на абсурдность обвинений, мы всегда демонстрировали открытость в обсуждении вопросов, которые волнуют Вашингтон, - отметил Антонов. - Для этого в рамках договора специально была создана консультативная комиссия".

По его словам, у России есть ряд претензий к США по соблюдению документа. В частности, это касается обеспечения безопасности экипажей, совершающих полет над американской территорией, введения ограничений на максимальную дальность наблюдения над Гавайскими и Алеутскими островами, а также высоты полетов.

"Отличие в том, что мы готовы - и подтверждали это неоднократно - искать взаимоприемлемые решения технических проблем за столом переговоров, - подчеркнул Антонов. - Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который, видимо, рассматривает как связывающий его по рукам и ногам".

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.