Как в СЗФО организуют голосование по поправке к Конституции РФ

ТАСС, 5 июня. Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ пройдет в регионах Северо-Западного федерального округа с соблюдением всех эпидемиологических норм, сообщили ТАСС представители региональных избирательных комиссий. Всех участников избирательного процесса обеспечат индивидуальными средствами защиты, примут меры для снижения количества контактов между людьми.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля.

"Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло коррективы в проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. ЦИК России разработал порядок проведения общероссийского голосования в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации, согласно которому удастся избежать скопления большого количества граждан на участке для голосования", - рассказала председатель Калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

Маски и перчатки

В большинстве регионов СЗФО контракты на поставку средств индивидуальной защиты и антибактериальных средств для избиркомов уже либо заключены, либо находятся в процессе формирования. Помещения для голосования будут постоянно обрабатываться дезинфицирующими растворами. Одноразовыми перчатками, масками и ручками обеспечат всех участников - как избирателей, так и членов комиссий: на входе будут измерять температуру и предлагать обработать руки дезинфицирующим средством.

Продумывается вопрос, как соблюсти прозрачность голосования и эпидемиологическую безопасность людей. В избиркоме Калининградской области отметили, что единственный раз, когда гражданину придется снять маску, - это для идентификации по паспорту. В Псковской области наблюдателям будут рекомендовать отнестись с пониманием к отказу избирателей снять маску.

"Паспорт избиратели будут предъявлять членам УИКов на расстоянии. Общественным наблюдателям не рекомендуется приближаться к избирателям и сотрудникам УИКов на расстояние менее двух метров. Кроме того, наблюдателям рекомендовано не передвигаться по участку без лишней необходимости, стараться изучать документы визуально издалека, не употреблять пищу в помещении для голосования и с пониманием отнестись к ситуации, когда на просьбу снять маску избиратель ответит отказом", - отмечается в сообщении пресс-службы Псковского облизбиркома.

В Республике Коми членам участковых комиссий предоставят также защитные экраны и одноразовые халаты для выездов по квартирам, для обеспечения голосования вне участков. В Санкт-Петербурге более 30 лабораторий будут готовы протестировать на коронавирус всех наблюдателей и организаторов выборного процесса, рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

Как рассказали в ЦИК Карелии, при голосовании на дому планируется и вовсе избежать контакта между избирателем и членом комиссии. Для граждан будет сформирован индивидуальный пакет, в который войдут бюллетень, брошюра о сути поправок, расписка о факте получения документов, ручка и дезинфицирующая салфетка. "Пакет будут вешать на дверь, звонить, после чего человек сам забирает все документы. Никакого контакта между людьми не будет", - пояснила собеседница агентства.

Голосование на судах и в воинских частях

Для того, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках, в ряде регионов голосование по вопросу поправок к конституции начнется досрочно - с 25 июня. Такое решение уже принято в Новгородской и Калининградской областях, рассматривается этот вопрос в Вологодской области. Председатель калининградского облизибркома Инесса Винярская сообщила, что работа по подготовке к голосованию в области не останавливалась, несмотря не пандемию.

"Для общероссийского голосования в области изготовлено 809 111 бюллетеней, в том числе 212 000 бюллетеней для голосования с использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). 5 июня бюллетени будут доставлены в муниципальные образования", - сказала Винярская. Она также уточнила, что с 5 июня в областной избирательной комиссии начнет работу горячая линия по обращениям, связанным с проведением голосования.

В Ненецком автономном округе избирком пока не видят причин устраивать досрочное голосование даже в отдаленных районах округа. Как сообщили ТАСС в избиркоме НАО, такой вопрос проработают в индивидуальном порядке, если компании захотят, чтобы их работники участвовали в голосовании на территории предприятия.

В Мурманской области жителям труднодоступных районов бюллетени доставят вертолетами или дрезинах. Голосование пройдет и на судах, которые в день голосования будут находится в плавании.

"У нас область, где много военнослужащих, им тоже мы предоставим такое право и обязательно совместно с командованием воинских частей уточним все места дислокаций, в том числе и для тех, кто находится в дальних морских походах. Это касается не только военных, но и рыбаков, моряков. Это все будет организовано - порядка 160 участков на судах, которые будут находиться в плавании", - сказал ТАСС председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

Подготовка наблюдателей

Пандемия коронавируса также внесет коррективы в формирование и подготовку корпуса наблюдателей. В Псковской области уже завершили формирование списков: на участках будет работать почти 2,2 тыс. человек, они полностью обеспеченных средствами индивидуальной защиты.

"Такое количество полностью закрывает наши потребности. Общественная палата Псковской области провела большую работу по подготовке списков наблюдателей, за что ей большое спасибо", - цитирует пресс-служба председателя областного избиркома Игоря Сопов.

В Санкт-Петербурге Общественная палата подготовит около 10 тыс. наблюдателей, которые будут следить за соблюдением прав граждан в ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции. Заместитель председателя палаты Александр Вахмистров отметил, что готовить людей придется дистанционно, с использованием электронных носителей - флэшек или дисков, так как собрать видеоконференцию на 10 тыс. человек невозможно.