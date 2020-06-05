Рапота: смена правительства Белоруссии не скажется на проектах Союзного государства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Изменения в составе правительства Белоруссии не осложнят реализацию программ в рамках Союзного государства. Об этом заявил в пятницу государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в формате видеоконференции.

"Я не ожидаю никаких сложностей, потому что, вы же понимаете, программы благословляют руководители правительств, потом ведомства. Исполняют программы исполнители, их работа не прекратилась", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии кадровых изменений в кабмине Белоруссии.

"Если это программы, то в первую очередь это какие-то исследовательские институты, какие-то предприятия промышленные, они тоже работают. Поэтому в программах я вообще не вижу никаких проблем", - пояснил Рапота.

Он указал, что назначение нового человека на должность иногда затормаживает документооборот, поскольку ему требуется время, чтобы вникнуть и оценить ситуацию в ведомстве. "Но на практике пока еще мы ни с чем с этим не сталкивались, поэтому я ничего сказать не могу. Посмотрим", - добавил госсекретарь Союзного государства.

Рапота также заявил, что ранее взаимодействовал с новым председателем правительства Белоруссии Романом Головченко в своей работе и выразил надежду на то, что их сотрудничество продолжится.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. В четверг глава государства назначил нового премьер-министра, которым стал Роман Головченко, выпускник МГИМО МИД РФ, занимавший ранее пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики. Кроме того, состоялось назначение двух вице-премьеров и ряда министров.