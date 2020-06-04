Новому премьеру Белоруссии придется обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг назначил новым премьер-министром страны Романа Головченко, возглавлявшего до этого Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК). Встреча Лукашенко с будущим главой правительства состоялась вечером 3 июня уже после того, как был подписан указ об отставке правительства Сергея Румаса.

Лукашенко ставит перед новым премьером в условиях еще не завершившейся пандемии коронавируса задачу обеспечить темпы экономического роста выше среднемировых и дать достойный ответ недоброжелателям в лице ряда международных финансовых институтов, предрекающих снижение ВВП страны.

"Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели - достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет", - предупредил Лукашенко правительство, называя его экономическим штабом.

Силовики в тренде

Головченко стал вторым после бывшего первого заместителя председателя Комитета госбезопасности и нынешнего главы администрации президента Игоря Сергеенко представителем силового блока, назначенного на столь высокий государственный пост.

"Лукашенко видит решение всех проблем в экономике в мобилизации по военному образцу. Надо просто напрячься и работать лучше. Зачем ему какие-то банкиры-либералы, которые носят странные бумажки?" - написал в своем Telegram-канале белорусский аналитик Артем Шрайбман. Эксперт предположил, что теперь "всякие МВФы, Всемирные банки и отечественные либеральные экономисты не будут питать лишних иллюзий про "вот-вот созреет на реформы (Лукашенко - прим. ТАСС)". "Ответ дан предельно однозначный. Форма пришла в гармонию с содержанием", - подытожил Шрайбман.

Дипломат и оборонщик

Роман Головченко родился 10 августа 1973 года в городе Жодино Минской области, известном производством карьерных самосвалов БелАЗ. Базовое высшее образование Головченко получил в Московском государственном институте международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО МИД России) по специальности "международные отношения", закончив его в 1996 году. Первым местом работы Головченко стал госсекретариат Совета безопасности Белоруссии в должности главного специалиста. После непродолжительной работы в Генеральной прокуратуре и администрации президента Головченко вновь вернулся в аппарат Совбеза, попутно закончив Академию управления при президенте Белоруссии.

После полугода работы советником-посланником в посольстве Белоруссии в Польше будущий глава правительства стал первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии. По некоторым данным, на этом посту Головченко курировал вопросы военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, где не всегда Минску и Москве удается найти взаимопонимание. До сих пор стороны не пришли к компромиссу по поводу участия оборонщиков двух стран в гособоронзаказе друг друга.

Большая часть профессиональной деятельности Головченко связана с военно-промышленным комплексом и экспортом вооружения и военной техники. Даже его служба в качестве посла Белоруссии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) была во многом связана с экспортом в эту страну белорусской продукции двойного назначения. Именно Головченко приписывают успехи в заключении контрактов на поставку в ОАЭ техники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) для перевозки тяжелого вооружения. При содействии посла в ОАЭ во многом удалось выстроить не только тесные, но и личные отношения между руководителями государств.

В 2018 году Головченко вернулся в Минск на должность главы Госкомвоенпрома, демонстрирующего хорошую динамику пополнения валютных средств для бюджета страны не только от продажи модернизированной военной продукции, но и белорусских высокотехнологических разработок. При Головченко началась реализация проекта по созданию отечественных ракет для различного вида систем огневого поражения. Глава государства во время недавнего ознакомления с ходом работ остался доволен предварительными ее результатами.

Однако в Минске обращают внимание на то, что продажу вооружения, создание новых его образцов не стоит сравнивать с новыми задачами, стоящими перед новым премьер-министром. Обеспечение экономического роста, погашение внешней задолженности, поиск инвестиций и кредитных ресурсов - лишь небольшая часть проблем, которые предстоит решать Головченко и его кабинету. Ему придется искать общий язык с МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами. Во всяком случае для этого общения ему пригодятся английский, арабский, немецкий и польский языки, которым владеет новый глава правительства Белоруссии.