МИД России пообещал адекватный ответ на высылку российских дипломатов из Праги

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Высылка двух сотрудников российского центра культуры из Праги получит адекватный ответ, за такие провокации надо отвечать. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Как отметили в министерстве, чешская сторона, пойдя на этот недружественный шаг, поступила "непорядочно и недостойно". "Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям, - указали в МИД. - Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать".

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. До этого о признании дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, дело о "доставке" в Прагу яда рицина российским дипломатом, о котором писали чешские СМИ на фоне скандала со сносом памятника маршалу Коневу, оказалось полностью вымышленным и было вызвано заведомо ложным обращением одного из сотрудников посольства РФ в контрразведку.