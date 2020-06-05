На Юге РФ за поправки смогут проголосовать на нефтяных платформах, кораблях и пастбищах

ТАСС, 5 июня. Голосование в регионах Южного федерального округа (ЮФО) по поправкам к Конституции РФ пройдет не только на стационарных избирательных участках, а также на нефтяных платформах, на чабанских точках, в больницах, включая те, где проходят лечение зараженные новой коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Голосование вдали от дома

Свое право на участие в голосовании смогут реализовать все граждане России, независимо от их местонахождения.

На пяти нефтяных платформах, находящихся в Каспийском море, будут оборудованы специальные судовые участки, где смогут проголосовать сотрудники, работающие вахтовым методом, сообщил ТАСС председатель избиркома Астраханской области Игорь Коровин. Для работников чабанских точек, которые находятся далеко от населенных пунктов, будут организованы выездные группы от избиркома, добавил собеседник агентства. "На каждую точку мы, конечно, отправиться не сможем, поэтому с главами районов индивидуально по каждому участку будем проговаривать (сценарий работы)", - сказал Коровин.

Он уточнил, что локальные участки организуются в медицинских стационарах региона, где лечатся пациенты, в том числе с коронавирусом. "Те астраханцы, у кого коронавирус протекает бессимптомно, будут голосовать дома. К ним, если они подадут заявление, приедут члены избиркома, конечно, в полной защитной экипировке, с костюмами, перчатками, "экранами". И они бесконтактно передадут гражданину бюллетень, тот поставит отметки и также бесконтактно передаст его через специальный переносной ящик", - уточнил Коровин.

В Калмыкии, где много небольших населенных пунктов и разбросанных по степи животноводческих ферм, населению уже разъяснили правила голосования, сообщил ТАСС председатель ЦИК республики Александр Дикалов. "Времени на волеизъявление - целая неделя, проголосовать можно за шесть дней до установленной даты и непосредственно в день голосования. Проживающие в маленьких поселках, чабаны, сотрудники ферм проголосуют как коллективно, так и индивидуально. Мы объяснили, что можно написать заявление, а можно и просто сделать заявку по телефону, и члены участковой избирательной комиссии с наблюдателями приедут к установленному времени", - сказал он.

По данным севастопольского избиркома, система голосования моряков Черноморского флота, находящихся в дальнем плавании, отработана на прошлых выборах. Участки создаются прямо на кораблях, а данные голосования передают в Севастополь по военной спецсвязи. На прошлых выборах осенью 2019 года, когда избирали депутатов заксобрания города, таким образом смогли проголосовать экипажи трех кораблей.

Соблюдая безопасность

Началась подготовка к голосованию и в Крыму. "Все необходимые условия для волеизъявления граждан - как в плане правовых норм, так и с точки зрения неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований - будут обеспечены в полном объеме", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что для проведения голосования в городе организовано почти 250 стационарных избирательных участка и еще три временных - на железнодорожных станциях вокзалов Адлера и Сочи, а также в аэропорту, куда прибывает множество россиян. Кроме того, уже с 5 июня, воспользовавшись порталом госуслуг, жители Сочи могут заявить о голосовании на дому.

При входе на каждый из 264 участков для голосования в Адыгее будут измерять температуру, сообщил ТАСС председатель ЦИК республики Нурбий Самогов. "Если у нас будут сомнения в состоянии здоровья (пришедших на участок), мы их впускать не будем. Для голосующих на дому нами разработаны спецпакеты, содержащие подписной лист, бюллетень, шариковую ручку, которая останется у человека. Сейчас мы закупаем для выездного голосования медицинские халаты, перчатки, другие средства защиты", - сказал Самогов.

Опрос по времени

1 июля состоится не только голосование по поправке к конституции, но и опрос в Волгоградской области для выяснения отношения жителей к переходу на местное время. В марте 2018 года, в день выборов президента РФ, в Волгоградской области проводился областной референдум, по результатам которого регион перешел с московского на местное время, переведя часы на 1 час вперед.

"В этот раз в опросном листе мы предлагаем для понимания максимально упростить формулировку. Вопрос будет звучать так: какую часовую зону вы считаете предпочтительней: московское время или время, установленное в Волгоградской области в настоящий момент? Для того чтобы не было суждений, что все решили за вас, нужно прийти и высказать свое мнение", - сказала журналистам председатель комитета облдумы по охране здоровья Наталья Семенова.

Она уточнила, что результаты голосования о времяисчислении в каждом муниципальном образовании будут утверждаться представительными органами местного самоуправления. Итоги народного волеизъявления в масштабах всего региона подведет Волгоградская областная дума.