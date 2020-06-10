Для проведения общероссийского голосования в стране будет задействовано 96,5 тыс. участков

"Для проведения общероссийского голосования на территории Российской Федерации будет задействовано 96,5 тыс. участков для голосования, в том числе почти 94 тыс. участков, образованных в общем порядке", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции будет задействовано 96,5 тыс. участков по всей стране.

По ее словам, также "будет образовано около 2,5 тыс. участков в местах временного пребывания участников голосования и иных подобных местах". "Это то, что традиционно мы делаем на всех избирательных кампаниях. На сегодняшний день это 1 131 участок в больницах, санаториях и других местах временного пребывания, 20 участков в труднодоступных или отдаленных местностях, 908 участков для голосования на судах, 127 участков в местах содержания под стражей и 8 участков на полярных станциях", - отметила глава ЦИК.

Элла Памфилова также сообщила, что для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции во всех регионах будет изготовлено 108,5 млн бюллетеней.

"В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению голосования до 20 июня 2020 года должны быть изготовлены бюллетени для общероссийского голосования. Всего во всех 85 регионах должно быть изготовлено 108,5 млн бюллетеней", - сказала Памфилова, добавив, что на сегодняшний день в полном объеме бюллетени изготовлены уже в 52 регионах России.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.