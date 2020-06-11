Собянин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования. Документ опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Настоящий закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, проводимых в соответствии с федеральными законами, законом <...> от 6 июля 2005 года №38 "Избирательный кодекс города Москвы", - говорится в документе.

Проект данного закона был одобрен в Мосгордуме 10 июня. Законопроект о проведении эксперимента по организации электронного голосования был внесен Московской городской избирательной комиссией. Документ регламентирует дистанционное голосование на выборах в органы власти Москвы и местного самоуправления, определяет его параметры, а также создает дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан.

Согласно закону, для участия в электронном голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на портале. Для этого избиратель должен иметь полный доступ к подсистеме "Личный кабинет" портала, то есть обладать подтвержденной учетной записью. При проведении выборов заявление может быть подано избирателем не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня начала дистанционного электронного голосования. Оно может быть отозвано избирателем в тот же срок.

Кроме того, документ регламентирует, что само электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать удобную для него форму.

Также в законе города Москвы закреплены гарантии доступа избирателя к информации о выборах, возможности участия наблюдателей, представителей средств массовой информации, членов общественных объединений и иных организаций в заседаниях избирательных комиссий, организующих дистанционное голосование.