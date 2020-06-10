Депутаты Мосгордумы приняли закон об онлайн-голосовании на выборах в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мосгордума одобрила законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в городские органы власти и органы местного самоуправления. Соответствующее решение было принято в ходе заседания парламента в среду.

"Решение принято. Одобрен проект закона города Москвы "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования", - сказал в ходе заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он пояснил ТАСС, что законопроект о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования был внесен Московской городской избирательной комиссией в целях реализации положений Федерального закона о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве. Документ регламентирует дистанционное электронное голосование на выборах в органы власти Москвы и местного самоуправления, определяет его параметры; а также создает дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан.

"Согласно законопроекту, для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на портале. Для подачи такого заявления избиратель должен иметь полный доступ к подсистеме "Личный кабинет" портала, то есть обладать подтвержденной учетной записью. При проведении выборов заявление может быть подано избирателем не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования. Поданное заявление может быть отозвано избирателем в тот же срок", - пояснил председатель.

Он добавил, что, согласно документу, само дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать удобную для него форму.

"Важно, что в законе города Москвы закреплены гарантии доступа избирателя к информации о выборах, возможности участия наблюдателей, представителей средств массовой информации, членов общественных объединений и иных организаций в заседаниях избирательных комиссий, организующих дистанционное электронное голосование. Отмечу, что у Москвы уже есть опыт проведения электронного голосования. С технической точки зрения столица готова к тому, чтобы все жители нашего города в полной мере воспользовались преимуществами современных избирательных технологий", - заключил Шапошников.