В бригадах оленеводов Камчатки началось досрочное голосование по поправкам в конституцию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Досрочное голосование по поправкам в конституцию началось в оленеводческих бригадах Камчатки. Сотрудники участковых избиркомов привозят в места стоянок в тундре не только бюллетени, но и подарки, медикаменты и посылки от родственников оленеводов, сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев.

"Для оленеводов, которые большую часть времени проводят в тундре, вдали от цивилизации, голосование - это всегда праздник. Нас очень тепло встречают, готовят специальные площадки для посадки вертолетов, чтобы они не распугали оленей, угощают национальными вкусностями. А мы, в свою очередь, привозим в бригады посылки от родных, медикаменты и свежие новости. В этом году пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в наше теплое общение, ведь нужно соблюдать социальную дистанцию, но даже это не влияет на общее приподнятое настроение", - сказал Шамраев.

Он добавил, что 15 июня в Олюторском районе Камчатки, где и находится зампред регионального избиркома, по поправкам в конституцию проголосуют около 20 человек. Всего в труднодоступных районах края около 2 тыс. избирателей полуострова.

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в конституцию. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов". По закону, жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании - это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.

Ранее в избирательной комиссии Камчатского края ТАСС сообщали, что члены комиссий и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а сам процесс голосования будет организован с соблюдением санитарных норм и правил для недопущения распространения коронавируса.