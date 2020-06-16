ЦИК: участковые комиссии начали активную подготовку к голосованию по конституции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии приступили к активной работе по подготовке к общероссийскому голосованию по закону о поправке к конституции. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина в ходе прямой линии, организованной ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" во вторник.

"Если говорить о работе комиссий, то вот как раз буквально сегодня они приступили к активной работе. Я имею в виду участковые комиссии. Они принимают заявления в рамках механизма "Мобильный избиратель", этот институт тоже работает, уже достаточно активно идет сбор. Мы ждем, что и участковые комиссии определенное количество заявлений соберут", - сказала Гришина.

Она отметила, что участковые комиссии будут работать по графикам, утвержденным избиркомами субъектов РФ.

"С 25 июня откроются помещения участковых комиссий. Естественно, граждане будут заранее проинформированы об адресе, о режиме работы комиссий. Мы надеемся, что уже с 25 июня достаточно равномерным образом, не создавая толп на участках, граждане к нам пойдут", - отметила секретарь ЦИК.

Она добавила, что голосование на дому также начнется с 25 июня. "Такая возможность есть, исходя из тех заявок, которые мы заранее соберем. Заявки уже можно подавать официально, это нашим порядком предусмотрено", - подчеркнула Гришина.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Голосование по поправкам к Конституции РФ

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.