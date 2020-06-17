Глава СПЧ считает, что поправки к конституции развивают концепцию социального государства

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что внесение поправок к конституции подтверждает то, что в России развивается концепция социального государства.

"Как раз сейчас мы достигли этой концепции прав и свобод человека. И то, что сейчас происходит с нашей конституцией, доказывает, что мы здесь стоим твердо, прочно. Мы не отказываемся от социального государства, мы не отказываемся от прав и свобод, мы развиваем это", - сказал Фадеев в ходе подписания соглашения о взаимодействии ЦИК России и гражданского общества в среду.

Он напомнил, что концепция социального государства была популярна во второй половине XX века, однако в настоящее время западные страны от нее отходят. "В этом отношении в том наступающем мировом хаосе мы можем оказаться лидерами с нашей твердой позицией, поэтому так важно голосовать и высказать свою точку зрения. И это не только для России важно, это важно и для многих народов. И чем сильнее будет Россия, тем больше стран будет смотреть на нас, как это было в недавние годы", - отметил глава СПЧ.

По его словам, Конституция РФ 1993 года "хорошая, однако она была принята в тот период, когда Россия была растеряна после распада Советского Союза". "Страна еще тогда сама себя не осознала, потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Например, поправки, связанные с территориальной целостностью, суверенитетом, очень важны. Тогда не было этого в тексте конституции. Касательно ценности человека труда - тоже этого не было, потому что капитализм победил в России, мы были немного диковаты. И очень важно, что в этом отношении Россия становится лидером", - отметил Фадеев.

Поправки к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.