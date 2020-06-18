Члены участковых комиссий получат вознаграждение за работу на голосовании по конституции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что все члены участковых избирательных комиссий получат вознаграждение за работу при подготовке и проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Что касается вознаграждения членов комиссий за работу, мы докладывали в ЦИК, что 90% из бюджета, выделенного на общероссийское голосование, пускается на оплату труда членов участковых комиссий. Поэтому практически все миллиарды, которые выделены, они идут на то самое вознаграждение, оплату труда и за работу на участках. Естественно, все это получат", - сказала Гришина журналистам в четверг.

Она отметила, что участие в работе комиссий является общественной обязанностью. "Если человек понес какие-то материальные нагрузки, то они компенсируются в определенном смысле. Что касается отпусков, то все имеют право потом за них получить денежную компенсацию, если у них они не отгуляны. Это уже трудовое законодательство", - отметила секретарь ЦИК.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.