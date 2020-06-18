Путин негативно отозвался о словах Зеленского об участии СССР в развязывании войны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы участии СССР в развязывании Второй мировой войны имеют негативное значение как для отношений Москвы и Киева, так и для самого украинского лидера. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показал в четверг телеканал "Россия-1" .

"Негативно", - ответил российский лидер на вопрос, как подобные заявления Зеленского, сделанные в начале этого года, скажутся на двусторонних отношениях. "Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - добавил Путин.

Зеленский во время своего визита в Польшу в январе этого года обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.